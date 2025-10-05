إطلاق صاروخ من اليمن نحو فلسطين المحتلة واستنفار إسرائيلي يغلق مطار "بن غوريون"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان عقب الإعلان، دوّت صفارات الإنذار في مناطق الوسط وغرب البحر الميت، فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن أصداء انفجارات عدة سُمعت في منطقة الوسط.

وأوضحت المنصات الإعلامية أنّ "أصوات الانفجارات ناجمة على الأرجح عن محاولات اعتراض الصاروخ".

في السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام عبرية بإغلاق المجال الجوي في مطار "بن غوريون" أمام حركة الملاحة الجوية إثر إطلاق الصاروخ، في إجراء عُدّ مؤشراً على حالة الاستنفار الأمني داخل الكيان.

ويأتي هذا التطور في إطار العمليات المستمرة التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضد أهداف إسرائيلية دعماً للشعب الفلسطيني، وردّاً على العدوان المتواصل على قطاع غزة.

