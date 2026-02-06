الرئيس الأذربيجاني يؤکد استعداد بلاده لدعم الجهود الرامية إلى خفض التوترات بين إيران وأمریکا

وأفادت وکالة مهر للأنباء أكد الرئیس الاذربیجانی اليوم الجمعة مرة أخرى أن بلاده مستعدة للعب دور في عملية خفض التوترات بين إيران والولايات المتحدة وذلك خلال لقائه مع وفد من طهران برئاسة العمید" نصیر زاده".

وبحسب بيان صادر عن مكتب الرئاسة الأذربيجانية، أشار "علي أف" خلال الاجتماع إلى أنه طرح هذا الموضوع والموقف في مكالمته الهاتفية الأخيرة مع الرئيس الإيراني "مسعود بزشکيان" وفي المكالمة نفسها، نقل مخاوف باكو بشأن الوضع الحساس في المنطقة.

وقال في إشارته إلی مكالمته الهاتفية مع الرئیس "بزشكيان" في 21 يناير/كانون الثاني: إن الاتصالات والاجتماعات رفيعة المستوى بين البلدين بمختلف أشكالها، تُتيح فرصا مهمة لمناقشة ودراسة القضايا المدرجة على جدول أعمال طهران وباكو.

كما وصف الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الإيراني إلى جمهوریة أذربيجان العام الماضي بأنها "ناجحة" وأكد أن العلاقات بين البلدين شهدت مزيدا من التطور منذ ذلك اللقاء.

