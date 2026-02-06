قائد القوات البرية للجيش: القوات المسلحة ستدافع بكل حزم عن وحدة أراضي البلاد

وأفادت وكااة مهر للأنباء في مؤتمر "ذكرى الأصدقاء" الذي عقد في مدینة كرمان ( جنوب شرق البلاد) الیوم الجمعة بحضور المحاربين القدامى في فترة الدفاع المقدس الممتدة لثماني سنوات (الحرب التي شنها نظام صدام البائد على ايران 1980-1988)، وعائلاتهم، وجمع من المسؤولين العسكريين ومسؤولي البلاد حذر العميد "جهانشاهي" من الحرب المعرفية التي يشنها العدو قائلاً: يسعى الأعداء إلى انهيار النظام وتمزیق وتقسیم البلاد من خلال بث اليأس في نفوس الشعب وإضعاف المعتقدات الدينية والثورية، لكن الشعب الإيراني يقف في وجه هذه المؤامرات بيقظة وبالاعتماد على التجارب السابقة.

ورداً على سؤال حول جاهزية البلاد الدفاعية، صرح العميد "جهانشاهي" قائلا: تعمل القوات البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تحديث محتوى تدريبها وتكتيكاتها ومعداتها بفضل الموارد البشرية المتخصصة والمدربة والمجهزة، وبالاستفادة من الدروس المستفادة من الحروب الأخيرة.

وأکد: إن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في ظل القيادة الحکیمة لقائد الثورة الإسلامیة وبدعم من الشعب، ستدافع بحزم عن الدين والثورة الإسلامیة ووحدة أراضي البلاد في أي وقت ومكان.

