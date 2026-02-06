السعودية ومصر تدعمان المسار الدبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء خلال الاجتماع، الذي ركز على استعراض الجهود المبذولة لتحقيق استقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أكد وزير الخارجية السعودي على أهمية إرساء مسار تفاوضي بين طهران وواشنطن، معربًا عن أمل الرياض في أن تُفضي هذه المحادثات إلى نتائج إيجابية.

وفي السياق نفسه، تناول وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في تصريحات أدلى بها في ليوبليانا، مسألة التوترات المتعلقة بالملف النووي الإيراني.

وأكد أن القاهرة، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تعمل على منع تصعيد الأزمة وانزلاق المنطقة إلى حرب شاملة.

