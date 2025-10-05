بدء عملية تلقيح السحب في شمال غرب إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء، تتولى منظمة تطوير واستغلال تقنيات المياه الجوية الجديدة التابعة لوزارة الطاقة مسؤولية تنسيق وتنفيذ عملية تخصيب السحب.

وقد عُقد اليوم الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية المتخصصة لتلقیح السحب في شركة مياه أذربيجان الشرقية الإقليمية، بحضور رئيس منظمة تطوير واستغلال تقنيات المياه الجوية الجديدة التابعة لوزارة الطاقة، ونائب رئيس مكتب الشؤون الاقتصادية في محافظة أذربيجان الشرقية، والرئيس التنفيذي لشركة المياه الإقليمية في هذه المحافظة، وأعضاء اللجنة، ومجموعة من أساتذة جامعة تبريز.

خلال هذا الاجتماع، قدّم الرئيس التنفيذي لشركة مياه أذربيجان الشرقية الإقليمية تقريرًا عن أداء المحافظة في هذا المجال، قائلاً: "حتى الآن، تم نشر 14 مولدًا في أنحاء مختلفة من المحافظة، وتم تنفيذ 17 رحلة جوية. إضافةً إلى ذلك، يجري تعاون مكثف مع الجامعات للتطوير العلمي والتنفيذي لهذا المشروع هذا العام".

