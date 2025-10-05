القمر الصناعي الإيراني "دو نماي 1" جاهز للإطلاق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حسين شهرابي، الرئيس التنفيذي للشركة القائمة على المعرفة، أميد فزع، في إشارة إلى إطلاق القمرين الصناعيين "كوثر" و"هدهد" في 6 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي: "أكمل القمران الصناعيان بنجاح جزءًا من قوائم التحقق المحددة". كوثر حوالي 90% وهدهد حوالي 70%، وبالطبع، يمكننا القول بصدق إننا لم ننجح في بعض الحالات.

وأضاف: في قمر كوثر الصناعي، وعلى الرغم من النجاح في أكثر من 90% من بنود قائمة التحقق، لم يتم الحصول على أي صورة. تمثلت المشكلة الرئيسية في الارتباط المباشر بين التحكم في حالة القمر الصناعي وامتصاص الطاقة الشمسية. ووفقًا للتصميم الأولي، كان من الضروري أولاً تحسين التحكم في الحالة ثم نظام الطاقة لتحقيق الأداء الأمثل، لكن هذا لم يحدث. وعلى الرغم من أن القمر الصناعي استقبل إشارات في المدار وفي النقاط التي كانت الطاقة الشمسية مناسبة لها، إلا أننا لم نحصل على صورة.

وفي إشارة إلى المشروع الجديد، أضاف: صُمم القمر الصناعي التالي بافتراض نجاح كوثر وهدهد، وقد أدرجنا الجمع بين مهمتيهما في النسخة المطورة من كوثر. من وجهة نظرنا، يُعد هذا الإصدار نسخة "كوثر ونصف"، ولكنه مُسجل دوليًا في سجلات تكنولوجيا المعلومات باسم "دو نماي 1"، ويعود سبب تسميته بهذا الاسم إلى أن القمر الصناعي هو أول نموذج مُدمج للاستشعار عن بُعد والاتصالات مُخطط له لهذا النظام.

وأضاف شهرابي: في هذا الإصدار، تم حل مشكلة اتصال التحكم في الارتفاع مع امتصاص الطاقة، وزاد عدد الخلايا الشمسية على الجسم، وتم اختيار أفضل وصلات الاتصال الثلاثة الموجودة في كوثر وهدهد وتركيبها على هذا القمر الصناعي. كما أُضيف وصلة بنطاق S لإتاحة تغيير كامل في برنامج التحكم في الارتفاع من الأرض.

