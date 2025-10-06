تبرئة مواطن فرنسي - ألماني من تهم التجسس

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن السلطة القضائية، أن المتهم هو "لينارت كريستيان جان بيرلو مونتيرلس"، وهو مواطن ألماني يحمل الجنسية الفرنسية.

صرح مجتبى قهرماني، رئيس قضاة محافظة هرمزغان، بأن هذا الشخص اعتُقل بتهمة التجسس خلال حرب الـ12 يوم المفروضة، وقال: "على الرغم من اعتقاله في ظروف خاصة وشبه حربية، وصدور لائحة اتهام بحقه، فقد خضعت القضية ذات الصلة لدراسة دقيقة ومعالجتها من قبل محكمة الثورة في مدينة بندر عباس".

وأشار قهرماني إلى أنه "على الرغم من صدور لائحة اتهام من مكتب المدعي العام، أصدرت محكمة الثورة، آخذةً في الاعتبار المبادئ القانونية والشكوك حول الجريمة المزعومة، حكمًا بتبرئة المتهم، المدعي العام، وفقًا للقانون، له الحق في استئناف الحكم".

كما صرح رئيس قضاة محافظة هرمزغان بأن هدف النظام القضائي من تطبيق تعليمات وتوجيهات رئيس السلطة القضائية هو تطبيق القانون وإرساء العدالة، وقال: "إن تطبيق العدالة في النظام القضائي الإسلامي مبدأ وقيمة حقيقية ونبيلة، ولذلك فإن إخلال بعض السياسيين من بعض الدول الأجنبية بالوعود والتعامل المزدوج مع الشعب الإيراني لا يُغفل مبدأ الحياد وتطبيق القانون كمبدأين للعدالة".

وأضاف هذا المسؤول القضائي: "إن التعامل مع قضايا الجواسيس والمؤثرين وفقًا للقانون وبالعناية الواجبة مدرج على جدول أعمال القاضي العام لمحافظة هرمزغان، وإذا ثبتت أفعالهم الإجرامية ودورهم، فسيتم التعامل معهم بحزم".

