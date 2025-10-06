الدفاع الروسي يعلن عن إسقاط 251 مسيّرة أوكرانية ليلة أمس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في التفاصيل قال بيان الوزارة إنّ "أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمّرت عشرات الطائرات المسيّرة في مناطق متعددة، موضحةً أنّ 40 طائرة أُسقطت فوق شبه جزيرة القرم، و34 فوق مقاطعة كورسك، و30 فوق بيلغورود، و20 فوق نيجني نوفغورود، و17 فوق فورونيج، و11 فوق كراسنودار.

كما أُسقطت 8 طائرات مسيّرة فوق كلٍّ من مقاطعتي بريانسك وتولا، و4 طائرات فوق ريازان، وطائرتان فوق كلٍّ من فلاديمير وإيفانوفو وكالوغا وتامبوف وأوريول، وطائرة واحدة فوق ليبيتسك ومحيط موسكو.

وأضاف البيان أنّ الدفاعات الجوية الروسية دمّرت 62 طائرة مسيّرة فوق البحر الأسود و5 فوق بحر آزوف، مشيراً إلى أنّ القوات الروسية مستمرة في تعزيز أنظمة الدفاع الجوي لمواجهة الهجمات الأوكرانية المتزايدة.

/انتهى/