روسيا: تدمير 57 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق عدة مناطق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي الروسي اعترضت ودمرت 57 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق عدة مناطق خلال ساعات الليل.

وأوضحت الوزارة، في بيانٍ، أنّه تم تدمير "35 طائرة بدون طيار فوق أراضي منطقة كورسك، و13 طائرة بدون طيار فوق أراضي منطقة أوريول، و7 طائرات بدون طيار فوق مياه بحر آزوف، وطائرة بدون طيار فوق أراضي منطقة تولا، وطائرة أخرى فوق أراضي منطقة بريانسك".

وقبل يومين، دمرت الدفاعات الجوية الروسية نحو 31 مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة. وسيطرت القوات الروسية على بلدتي زاوليشينكا وروبانشينا في مقاطعة كورسك الروسية، حيث خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 220 جندياً، خلال 24 ساعة.

ويُذكر أنّ القوات الأوكرانية تستهدف بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية الآهلة في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ، "بهدف إثارة الفزع و إحباط الروح المعنوية لدى السكان المدنيين"، وفق ما أكدت وسائل إعلام روسية.

وفي هذا السياق، أفاد عمدة مدينة غورلوفكا في دونيتسك الشعبية، إيفان بريخودكو، بأن عدد الجرحى من جراء قصف القوات المسلحة الأوكرانية على المدينة ارتفع إلى 11 شخصاً. وقال إنّ شاحنة صغيرة من طراز "غازيل" تعمل على خط النقل رقم 100 بوسط غورلوفكا تضررت من جراء القصف الأوكراني.

ويُشار إلى أنّ مدينة غورلوفكا تقع على بعد 50 كيلومتراً شمال دونيتسك، وتُعد المدينة موطنًا لشركة "ستيرول" الكيميائية وشركات تعدين الفحم، وهي واحدة من أكبر المدن في دونيتسك، وكان يسكنها قبل الحرب 250 ألف شخص.

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