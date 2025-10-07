حجة الاسلام کلبایکاني: قائد الثورة يحمل راية المقاومة ضد الطغيان

وأفادة وكالة مهر للأمباء، انه ذكر حجة الإسلام والمسلمين محمدي كلبايكاني أمثلة على تضامن الشعب الإيراني، كالتبرع بخاتم زواج أو بيع شقة شخصية للمشاركة في هذه الحركة.

وأكد حجة الإسلام والمسلمين محمدي كلبايكاني على الدور المحوري لآية الله خامنئي في النضال، قائلاً: "لقد حمل سماحته الراية على هذا الطريق بالتوكل على الله والتوجه إلى أهل البيت (عليهم السلام)".

في جانب آخر من خطابه، أشار رئيس مكتب قائد الثورة إلى الشهيد نصر الله، قائلاً: نقل أحد علماء قم، الذي كانت تربطه علاقات وثيقة بالشهيد نصر الله، أن السيد حسن قال إنه لا يتصور يومًا أن يكون فيه موجودا دون أن يكون قائد الثورة موجود.

وأكد حجة الإسلام والمسلمين محمدي كلبايكاني أن دور قائد الثورة هو استمرار لدور علماء الشيعة والعلماء الإسلاميين، ويتماشى مع إحياء الإسلام، وأضاف: الآن أيضًا، يحمل هذا الرجل العظيم الراية ويقف في وجه الطاغية. لقد منحه الله بعض الصفات، أولها الشجاعة التي لا مثيل لها.

وفي ختام كلمته، انتقد تقاعس حكام وقادة الدول الإسلامية تجاه الكيان الصهيوني، مشيرًا إلى جرائم الكيان الصهيوني في غزة.