قائد الحرس الثوري: أي خطأ من جانب العدو في مضيق هرمز والخليج الفارسي سيُقابل بردٍّ إيرانيٍّ حاسم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ اللواء محمد باكبور، القائد العام للحرس الثوري الإسلامي، في رسالةٍ له بيوم القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني.

وجاء في نص هذه الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّهٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ

(سورة الأنفال، الآية 60)

عشية حلول "يوم القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية"، أتقدم بأحرّ التحيات إلى القادة والمقاتلين الشرفاء في الدفاع المقدس، وخاصةً الأبطال الخالدة، "الشهداء نادر مهدوي، وبيجن كرد، ونصر الله شفيعي، وغلام حسين توسلي، ومهدي محمدي ها، وخداداد أبسالان، ومجيد مباركي"، الذين حطموا ببسالة شوكة الاستكبار العالمي وحرروا الخليج الفارسي. لقد بنوا مقبرةً للغزاة، أبعث إليكم بتحياتي المتواضعة.

هذا اليوم العظيم هو رمزٌ للإيمان الراسخ والصمود الحكيم والقدرة الرادعة لبحارة الحرس الثوري الشجعان، الذين، باتباع قائد الثورة الاسلامية، هم حاملو لواء الأمن الدائم في الخليج الفارسي ومضيق هرمز الاستراتيجي والمياه المحيطة بجمهورية إيران الإسلامية.

نحمد الله تعالى أن البحرية الفخورة والاستراتيجية لحرس الثورة الإسلامية اليوم، بالاعتماد على رأس مال بشري ملتزم ومخلص، وإدارة جهادية وثورية، وتقنيات محلية ومتطورة في مجالات الحرب السطحية والجوفية، والصواريخ، والطائرات المسيرة، والحرب الإلكترونية والسيبرانية، أصبحت قوة استراتيجية ورادعة لا جدال فيها، وبإبراز قدرتها لإيران وأعدائها، فإنها تضمن الأمن المستدام في هذه المنطقة الحساسة والمهمة.

إن الحرس الثوري الإسلامي، بمواصلته مسيرة الشهداء المتألقة والبناءة للحضارة، وتمسكه بتعاليم مدرسة المقاومة الملهمة في إطار العقيدة الدفاعية الهجومية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قد حافظ على جاهزيته القتالية والاستخباراتية والعملياتية في ذروتها، ويحذر صراحةً أعداء الثورة والنظام الإسلامي وإيران العزيزة والفخورة: أي خطأ في الحسابات يرتكبونه في الخليج الفارسي ومضيق هرمز والجزر الإيرانية سيُقابل برد حاسم وفوري وساحق ومؤسف.

لا شك أن بحرية الحرس الثوري الإسلامي اليوم ليست فقط الضامن للأمن القومي والإقليمي لإيران الإسلامية، بل هي أيضًا المؤسس لنظام بحري جديد قائم على العدالة واقتدار واستقلال الشعوب في مواجهة هيمنة الاستكبار العالمي.

في هذا اليوم المجيد، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات للقائد الباسل للقوة البحرية للحرس الثوري، الأدميرال تنغسيري، وجميع القادة والمقاتلين والبحارة المخلصين في هذه القوة، وأسأل الله تعالى لهم التوفيق والنجاح المتزايد في تنفيذ مهامهم الخطيرة والاستراتيجية في ظل حماية حضرة بقية الله الأعظم (عليه السلام)، والتوجيه الحكيم لمقام القائد الأعلى للقوات المسلحة وقائد الثورة الاسلامية سماحة الإمام الخامنئي.

/انتهى/