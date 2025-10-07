قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري: مستعدون للتعامل بحزم وسرعة مع العدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى حجة الإسلام والمسلمين أحمد رضا بورخاقان، رئيس الهيئة القضائية للقوات المسلحة، بالعميد السيد مجيد موسوي، قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني، وناقش معه الأمور.

وفي هذا الاجتماع، قدّم قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الاسلامي تقريرًا عن دور هذه القوة في حرب الاثني عشر يومًا التي فرضها الكيان الصهيوني، والوضع والإجراءات الأساسية التي اتُخذت بعد الحرب، قائلاً: "الحمد لله، بإصلاح الأضرار، نكون على أهبة الاستعداد للتعامل بحزم وسرعة مع أي تهديد أو مغامرة من العدو".

/انتهى/