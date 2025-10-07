  1. إيران
  2. السياسة
٠٧‏/١٠‏/٢٠٢٥، ١:٠١ م

قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري: مستعدون للتعامل بحزم وسرعة مع العدو

قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري: مستعدون للتعامل بحزم وسرعة مع العدو

أكد قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإسلامي، العميد السيد مجيد موسوي: "بإصلاح الأضرار، نكون على أهبة الاستعداد للتعامل بحزم وسرعة مع أي تهديد أو مغامرة من العدو".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى حجة الإسلام والمسلمين أحمد رضا بورخاقان، رئيس الهيئة القضائية للقوات المسلحة، بالعميد السيد مجيد موسوي، قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني، وناقش معه الأمور.

وفي هذا الاجتماع، قدّم قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الاسلامي تقريرًا عن دور هذه القوة في حرب الاثني عشر يومًا التي فرضها الكيان الصهيوني، والوضع والإجراءات الأساسية التي اتُخذت بعد الحرب، قائلاً: "الحمد لله، بإصلاح الأضرار، نكون على أهبة الاستعداد للتعامل بحزم وسرعة مع أي تهديد أو مغامرة من العدو".

/انتهى/

رمز الخبر 1963533
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات