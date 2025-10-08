  1. إيران
  2. السياسة
٠٨‏/١٠‏/٢٠٢٥، ٩:٥٧ م

ايران عضو في اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الانسان الأممي

ايران عضو في اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الانسان الأممي

قرر مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، بالاجماع، على تعيين الدبلوماسية الايرانية السيدة "افسانة نادي بور" ممثلة عن الجمهورية الاسلامية في اللجنة الاستشارية التابعة لهذه المنظمة الدولية.

وافادت وكالة مهر للأنباء، بأن السيدة نادي بور، شغلت في وقت سابق، سفيرة للجمهورية الاسلامية بالدنمارك وهي دبلوماسية مخضرمة لدى الخارجية الايرانية.

علما بأن اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تتألف من 18 خبيرا مستقلا يمثّلون خمس مجموعات إقليمية تابعة للمنظمة الاممية، وتنشط باعتبارها ذراعا فكريا للمجلس.

يقوم المجلس بتعيين اعضاء هذه اللجنة بناءً على ترشيحات تقدمها الدول؛ وتجرى هذه الانتخابات خلال شهر سبتمبر حيث يتم تعيين الأعضاء المنتخبين لفترة تستغرق ثلاث سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.

رمز الخبر 1963582

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات