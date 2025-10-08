ايران عضو في اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الانسان الأممي

وافادت وكالة مهر للأنباء، بأن السيدة نادي بور، شغلت في وقت سابق، سفيرة للجمهورية الاسلامية بالدنمارك وهي دبلوماسية مخضرمة لدى الخارجية الايرانية.

علما بأن اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تتألف من 18 خبيرا مستقلا يمثّلون خمس مجموعات إقليمية تابعة للمنظمة الاممية، وتنشط باعتبارها ذراعا فكريا للمجلس.

يقوم المجلس بتعيين اعضاء هذه اللجنة بناءً على ترشيحات تقدمها الدول؛ وتجرى هذه الانتخابات خلال شهر سبتمبر حيث يتم تعيين الأعضاء المنتخبين لفترة تستغرق ثلاث سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.