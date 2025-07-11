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١١‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١١:١١ ص

رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية تعزي بضحايا العدوان الصهيوني الأخير على إيران

رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية تعزي بضحايا العدوان الصهيوني الأخير على إيران

بعثت رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) "كريستي كوفنتري" رسالة إلى رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية (الإيرانية) "محمود خسروي وفا"، أعربت فيها عن خالص تعازيها ومواساتها للشعب الإيراني بسبب العدوان الصهيوني الأخير على إيران واستشهاد عدد من المواطنين الإيرانيين، مؤكدة على تضامنها ودعمها لإيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان هذه الرسالة جاءت ردا على التقرير الشامل الذي بعثته اللجنة الأولمبية الوطنية الإيرانية بشأن العدوان الوحشي الذي شنه كيان الاحتلال الإسرائيلي على إيران، والذي أسفر عن استشهاد المئات من المواطنين الأبرياء.

وأعربت "كوفنتري" في رسالتها عن تعازيها بضحايا العدوان الصهيوني الأخير؛ منوهة بأن اللجنة الأولمبية الدولية ستبذل قصارى جهدها على جميع المستويات لحماية وتعزيز المبادئ الأساسية الاولمبية والقيم ذات الصلة، وخاصة القوة الموحدة للرياضة.

كما أعربت رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية عن استعداد هذه المنظمة الدولية لتقديم أي مساعدة للجنة الأولمبية الوطنية الإيرانية؛ مؤكدة على تضامنها في ضحايا العدوان الصهيوني على ايران.

/انتهى/

رمز الخبر 1960448
جواد ماستری فراهانی

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