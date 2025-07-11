رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية تعزي بضحايا العدوان الصهيوني الأخير على إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان هذه الرسالة جاءت ردا على التقرير الشامل الذي بعثته اللجنة الأولمبية الوطنية الإيرانية بشأن العدوان الوحشي الذي شنه كيان الاحتلال الإسرائيلي على إيران، والذي أسفر عن استشهاد المئات من المواطنين الأبرياء.

وأعربت "كوفنتري" في رسالتها عن تعازيها بضحايا العدوان الصهيوني الأخير؛ منوهة بأن اللجنة الأولمبية الدولية ستبذل قصارى جهدها على جميع المستويات لحماية وتعزيز المبادئ الأساسية الاولمبية والقيم ذات الصلة، وخاصة القوة الموحدة للرياضة.

كما أعربت رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية عن استعداد هذه المنظمة الدولية لتقديم أي مساعدة للجنة الأولمبية الوطنية الإيرانية؛ مؤكدة على تضامنها في ضحايا العدوان الصهيوني على ايران.

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