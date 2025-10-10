الخارجية الايرانية تدين التحركات العسكرية الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، الإجراءات الأمريكية المُسببة للتوتر والمُزعزعة للاستقرار في منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية، وخاصةً التحركات العسكرية الأخيرة ضد فنزويلا، بأنها تُشكل تهديدًا للسلم والأمن الإقليميين، وحذّر من عواقب انتشار الفوضى والنزعة الأحادية العدوانية الأمريكية على السلام والاستقرار العالميين.

وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الهجمات العسكرية الأميركية على قوارب الصيد في هذه المنطقة والتهديد باللجوء إلى القوة ضد السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لفنزويلا، ووصف هذه الإجراءات بأنها انتهاك واضح لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للقانون الدولي .

ودعا بقائي إلى الاهتمام الفوري من قبل مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بالوضع الخطير الناجم عن إصرار الولايات المتحدة على التدخل غير القانوني في الشؤون الداخلية لجمهورية فنزويلا البوليفارية كدولة عضو مستقلة في الأمم المتحدة.

