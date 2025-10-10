  1. إيران
  2. السياسة
١٠‏/١٠‏/٢٠٢٥، ٤:٤٧ م

الخارجية الايرانية تدين التحركات العسكرية الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي

الخارجية الايرانية تدين التحركات العسكرية الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي

أدان المتحدث باسم وزارة خارجية بلادنا التحركات العسكرية التدخلية للولايات المتحدة في منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، الإجراءات الأمريكية المُسببة للتوتر والمُزعزعة للاستقرار في منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية، وخاصةً التحركات العسكرية الأخيرة ضد فنزويلا، بأنها تُشكل تهديدًا للسلم والأمن الإقليميين، وحذّر من عواقب انتشار الفوضى والنزعة الأحادية العدوانية الأمريكية على السلام والاستقرار العالميين.

وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الهجمات العسكرية الأميركية على قوارب الصيد في هذه المنطقة والتهديد باللجوء إلى القوة ضد السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لفنزويلا، ووصف هذه الإجراءات بأنها انتهاك واضح لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للقانون الدولي .

ودعا بقائي إلى الاهتمام الفوري من قبل مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بالوضع الخطير الناجم عن إصرار الولايات المتحدة على التدخل غير القانوني في الشؤون الداخلية لجمهورية فنزويلا البوليفارية كدولة عضو مستقلة في الأمم المتحدة.

/انتهى/

رمز الخبر 1963621
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات