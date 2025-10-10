  1. إيران
١٠‏/١٠‏/٢٠٢٥، ٧:٥٦ م

إيران تفوز ببطولة آسيا للمصارعة البهلوانية

فاز منتخب إيران للمصارعةالبهلوانية بالمركز الأول في البطولة الآسيوية السابعة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها انطلقت بطولة آسيا السابعة للمصارعة البهلوانية (2025) يوم الأربعاء في قاعة الغدير بأرومية، وانتهت اليوم (الجمعة) بتتويج أبطالها، بمشاركة نخبة من الرياضيين والمنتخب الإيراني.

شارك في البطولة 180 رياضيًا من 17 دولة، هي: إيران، العراق، باكستان، الهند، سريلانكا، كوريا الجنوبية، نيبال، طاجيكستان، أفغانستان، أوزبكستان، ماليزيا، كازاخستان، تركمانستان، بنغلاديش، إندونيسيا، قيرغيزستان، وكازاخستان.

أقيمت مباريات المصارعة بحضور جميع ممثلي بلادنا الخمسة في النهائيات، وحصدوا 4 ميداليات ذهبية وميدالية فضية واحدة.

