"علي رضا نصيري" يحطم الرقم القياسي في بطولة العالم لرفع الأثقال

أفادت وكالة مهر للأنباء، أقيمت منافسات المجموعة الأولى لرفع الأثقال لوزن 110 كجم ضمن بطولة العالم لرفع الأثقال 2025 في النرويج، وقدّم الممثل الإيراني، أداءً رائعًا في الخطف المزدوج وفاز بميداليتين فضيتين، الخطف المزدوج والمجموع، بحضور رافعي أثقال مشهورين في هذه الفئة.

فاز علي رضا نصيري، البالغ من العمر 20 عامًا، بالميدالية الفضية في الخطف المزدوج والمجموع، بحضور عظماء هذه الفئة، في تجربته الثانية في بطولة العالم للبالغين، محققًا رقمًا قياسيًا بلغ 184 كجم في الخطف الفردي، و231 كجم في الخطف المزدوج، ومجموعًا قدره 415 كجم.

كما احتل أبو الفضل زارع، وهو رافع أثقال إيراني آخر شارك في المجموعة الثانية، المركز الثاني عشر عالميًا، محققًا رقمًا قياسيًا بلغ 176 كجم في الخطف الفردي، و210 كجم في الخطف المزدوج، ومجموعًا قدره 386 كجم. أُقصي رافعا الأثقال من أرمينيا وتونس في مسابقة الخطف الفردي، بينما أُقصي الممثل الروماني في مسابقة الخطف المزدوج.

