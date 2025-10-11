لأول مرة في التاريخ، اليوان يتفوق على الدولار

أفادت وكالة مهر للأنباء؛أنه ولأول مرة، في التعاملات العابرة للحدود الصينية والمدفوعات والإيصالات الدولية، تجاوز استخدام اليوان الدولار الأمريكي ليصبح العملة الرئيسية.

وبذلك ارتفعت حصة اليوان في المعاملات العالمية من قرابة الصفر في عام ٢٠١٠ إلى حوالي ٥٣٪ ، وهو ما يُعد نموًا هائلًا.

وقد دأبت الصين على توسيع استخدام اليوان في التجارة الدولية بشكل منهجي لسنوات. ويتيح إنشاء "خطوط مبادلة العملات" (Currency Swap Lines) مع عشرات الدول لشركائها التجاريين التعامل مباشرةً باليوان. وقد حذّرت العقوبات المالية الأمريكية على روسيا (بعد حرب أوكرانيا) والتهديدات المماثلة للصين بكين من أن الاعتماد على النظام المالي بالدولار يُشكّل خطرًا كبيرًا. وقد شكّل هذا حافزًا قويًا للتخلي عن الدولار.

/انتهى/