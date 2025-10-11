بروجردي: تعرض ناقلات النفط الإيرانية للأذى لن تمر دون رد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علق بروجردي على بعض الأنباء بشأن سعي أمريكا إلى مضايقة ناقلات النفط الإيرانية، مؤكدا أن قدرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في البحر معروفة للأمريكيين، وقد اختبروا هذه القوة سابقاً.

وقال عضو لجنة الامن القومي في البرلمان الايراني خلال مقابلة صحفية مع وكالة تسنيم: "إذا أراد الأمريكيون أن يخلقوا المتاعب لناقلاتنا، فعليهم أن يعلموا أن هذا الطريق مزدوج الاتجاه ولن يبقى دون رد".

كما تطرّق عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان إلى الاجتماع الأخير لأعضاء اللجنة مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قائلاً: "تم التأكيد في هذا الاجتماع على ضرورة تنفيذ القانون الذي أقره البرلمان بشأن تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كامل".

وأضاف بروجردي أن رئيس منظمة الطاقة الذرية قدّم في هذا الاجتماع إيضاحات حول استخدام المعرفة النووية في مختلف المجالات، مشيراً إلى الإنجازات المحلية في قطاعي الزراعة والطب، وخاصة في علاج جروح مرضى السكري، حيث قال إن هذه التكنولوجيا يمكن أن تنقذ حياة آلاف الأشخاص.

وأشار بروجردي إلى أنه وفقاً لمسؤولي منظمة الطاقة الذرية، فقد تم حتى الآن تطوير أساليب علاجية جديدة تعتمد على التكنولوجيا النووية في البلاد، يمكنها أن تمنع بتر الأعضاء لدى مرضى السكري، موضحاً أن هذه الأساليب أنقذت حتى الآن حياة نحو ألفي مريض.

وشدّد بروجردي على الطابع السلمي للأنشطة النووية الإيرانية، مؤكداً أنه "خلافاً لأكاذيب الكيان الصهيوني والأمريكيين، فإن إيران لم تسعَ يوماً إلى إنتاج السلاح النووي ولن تسعى إليه، وهذه المعرفة تُستخدم فقط في سبيل التقدم العلمي والصناعي والطبي للبلاد".

/انتهى/