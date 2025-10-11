النائب الأول للرئيس يهنئ المنتخب الإيراني لرفع الأثقال بتتويجه بلقب بطولة العالم 2025

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان "عارف" كتب على صفحته الشخصية في شبكة التواصل الاجتماعي إنستغرام، بالمناسبة : إن فوز منتخبنا الوطني لرفع الأثقال ببطولة العالم في النرويج، يأتي استمرارا للنجاحات الباهرة التي يحققها رياضيو بلادنا في مختلف المجالات الرياضية، والتي أدت إلى انتشار اسم إيران المشرف في الساحات الدولية، مما يبعث على الفخر الوطني والسرور والبهجة لدى الشعب الإيراني.

وأضاف نائب رئيس الجمهورية : أتقدّم من الصميم، بأحر التهاني لهذا الانتصار الكبير والمشرف من شعبنا العزيز، والكوادر الفنية، وأعضاء المنتخب الوطني لرفع الأثقال، والمجتمع الرياضي في البلاد.

وتابع : إن الصلابة المقترنة بالودّ، والمنافسة المصحوبة بالصداقة، والقوة الممزوجة بكرامة النفس، هي ما يصنع الأبطال من رياضيينا، وقد رأيت هذه الخصال الحميدة بوضوح في شباب المنتخب الوطني لرفع الأثقال.. إن الحكومة فخورة بكم أيها الأبطال!