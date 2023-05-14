رئيسي: بطولة منتخب بلادنا لرفع الاثقال أظهرت قدرات أبناء إيران مرة اخرى

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه هنأ السيد إبراهيم رئيسي، أعضاء المنتخب الإيراني لرفع الأثقال لفوزهم ببطولة آسيا في كوريا الجنوبية، معربا عن أمله في أن نشهد نجاحًا متزايدًا لهم في الساحات الأخرى بفضل من الله وجهود هؤلاء البطلة.

وجاء في نص رسالة رئيس الجمهورية:

بسم الله الرحمن الرحيم

أهنئ شعب إيران بفوز منتخب بلادنا لرفع الأثقال على بطولة آسيا في كوريا الجنوبية، والذي أظهر مرة أخرى قدرات الأبناء الايرانيين المستحقين لهذه الحدود والأرض في القارة العجوز.

تحياتي لهؤلاء الرجال الشجعان وشكرًا لمدربيهم ومساعديهم الذين جعلوا الشعب الإيراني العظيم سعيدا بجهودهم القيمة.

آمل أن نشهد نجاحات متزايدة لكم في الساحات الأخرى بفضل من الله وبفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها هؤلاء الرجال الابطال.

يذكر ان منافسات رفع الأثقال في بطولة آسيا اقيمت في جينجو في كوريا الجنوبية في الفترة من 03 إلى 13 أيّار/مايو ، كواحدة من التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس.

وقد فاز منتخب إيران لرفع الأثقال بالبطولة القارية للرجال بتسجيله 635 نقطة ، متقدما على أوزبكستان بـ 631 نقطة والصين بـ 608 نقاط.

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