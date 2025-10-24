وزيرة الطرق الإيرانية تدعو إلى تنفيذ الاتفاقيات الثنائية والتعاون مع باکستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية "فرزانة صادق"، وزير التجارة الباكستاني "جام كمال خان"، ووزير الطرق والمواصلات الباكستاني "عبدالعليم خان"، ووزير الطرق الباكستاني "حنيف عباسي"، في اجتماع مشترك مع وزراء التجارة والنقل والسكك الحديدية الباكستانيين.



وفي اليوم الثاني من مؤتمر النقل الإقليمي في إسلام آباد، دعت وزير الطرق الإيرانية، في اجتماع مشترك مع وزراء التجارة والنقل والسكك الحديدية الباكستانيين، إلى تنفيذ الاتفاقيات الثنائية في جميع مجالات التعاون.



وأصدرت وزارة السكك الحديدية الباكستانية بيانا أعلنت فيه أن البلدين توصلا إلى اتفاق لوضع خطة عمل لتطوير الاتصالات بالسكك الحديدية.



كما تم الاتفاق على تنفيذ مشروع تحديث خط سكة حديد كويتا-تفتان الحدودي العام المقبل.



وتعهدت إيران وباكستان بتطوير الأنشطة التجارية ونقل الركاب في مجال النقل بالسكك الحديدية.



وأعلن الجانبان أن قطار الحاويات "إيكو آي تي آي" إسلام آباد - طهران - إسطنبول سيستأنف عملياته اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول هذا العام.



واتفقت صادق والوزراء الباكستانيون على تشكيل آلية تنسيق لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.



وفي إشارة إلى اللجنة الاقتصادية المشتركة الإيرانية الباكستانية التي عقد اجتماعها الثاني والعشرون في طهران الشهر الماضي، أكدت وزيرة الطرق الإيرانية على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية لتوسيع التعاون بينهما.



وأضافت صادق أن قدرات الممر بين إيران وباكستان توفر فرصا مثالية لاستخدام هذه الطرق لربط الصين بأوروبا.



تجدر الإشارة إلى أنه افتتح أمس الخميس في إسلام آباد المؤتمر الإقليمي للنقل بمشاركة 11 دولة من بينها إيران ممثلة بوزيرة الطرق الإيرانية، وعقدت جلسته الختامية اليوم الجمعة.

