وزيرة الطرق الايرانية: امكانيات التعاون التجاري مع الإمارات تتجاوز بكثير مستواها الحالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأت فرزانه صادق، وزيرة الطرق وبناء المدن، حكومة وشعب الإمارات بهذه المناسبة، خلال حفل أقيم بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكدت على أهمية تطوير العلاقات بين البلدين على أساس حسن الجوار والمصالح المشتركة.

وأضافت: إن العلاقات بين جمهورية إيران الإسلامية والإمارات العربية المتحدة متجذرة في روابط تاريخية وجغرافية وثقافية، وقد أرست هذه الروابط أساسًا متينًا للعلاقات بين البلدين.

وأشارت صادق إلى وجود أكثر من 500 ألف إيراني في الإمارات، وتسيير حوالي 300 رحلة جوية أسبوعيًا بين مدن البلدين، واعتبرت هذه الروابط دليلًا واضحًا على عمق العلاقات بين الشعبين، وأضاف: "يجب الاعتزاز بهذه العلاقات القيّمة، وعلينا السعي جاهدين لتعزيزها وتوسيع نطاقها".

كما عرّفت وزيرة الطرق وبناء المدن الإمارات العربية المتحدة كأحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لإيران، وقال: "إن إمكانات التعاون الاقتصادي بين البلدين تتجاوز بكثير المستوى الحالي، وينبغي خلق فرص جديدة للتعاون من خلال الجهود المشتركة".

وأشارت إلى انعقاد أول لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران والإمارات العربية المتحدة خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، واعربت عن أملها في عقد الاجتماع الثاني لهذه اللجنة في طهران قريبًا.

وأكدت على استراتيجية جمهورية إيران الإسلامية في إعطاء الأولوية لتطوير العلاقات مع دول الجوار، واشارت إلى أن إيران لديها رؤية واضحة لتوسيع العلاقات مع حكومة الإمارات العربية المتحدة، وترحب بأي مبادرة لتعزيز العلاقات.

وأشادت بالمواقف البناءة والمسؤولة لحكومة الإمارات العربية المتحدة في إدانة الاعتداءات الأخيرة للكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأضافت: "لقد أصبح السلوك العدائي للكيان الصهيوني تجاه منطقة الخليج الفارسي أكثر وضوحًا من أي وقت مضى، ومن الضروري أن تعمل دول المنطقة بتضامن ووحدة لترسيخ السلام والاستقرار".

