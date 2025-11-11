إيران تتأهل لنهائي الكاراتيه في الرياض

أفادت وكالة مهر للأنباء أن منافسات الكاراتيه في هذه المرحلة من الألعاب انطلقت صباح اليوم بمنافسات الكاتا الفردية، حيث مثلت فاطمة صادقي إيران في هذه المرحلة.

فازت صادقي في الجولة الأولى على "منال الزياد"، ممثلة الدولة المضيفة، بنتيجة 39.4 نقطة مقابل 36.2 نقطة لخصمتها، لتتأهل إلى نصف النهائي. ثم تغلبت على "دلال السعيد" من الكويت بنتيجة 39.7 نقطة لتتأهل إلى النهائي. وسجلت اللاعبة الكويتية 36 نقطة.

ستواجه صادقي "بوزان ديلارا" من تركيا الساعة 5:30 مساءً اليوم للتنافسا على الميدالية الذهبية.

/انتهى/