ايران تعزي بضحايا حادث تحطم الطائرة العسكرية التركية

,أفادت وكالة مهر للأنباء، في رسالة التعزية التي وجهها الثلاثاء، أعرب بقائي عن تعاطفه مع الحكومة والشعب التركي، داعيًا الباري تعالى بالغفران للضحايا وأن يُلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية تحطم طائرة شحن عسكرية من طراز "C130" تابعة لها، على الحدود الجورجية الأذربيجانية، أثناء عودتها من أذربيجان إلى تركيا.

,أضافت الوزارة أن الطائرة كان على متنها 20 فردا بمن فيهم طاقمها، لتعلن لاحقا عثور فرق البحث والإنقاذ الجورجية على حطامها.

وتابعت: "فريقنا في طريقه إلى موقع الحادث، وسيتم تحديد سبب تحطم الطائرة بعد فحص دقيق للحطام من قبل الفريق".

/انتهى/