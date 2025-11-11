  1. إيران
عراقجي يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفيري النمسا وغانا الجديدين لدى طهران

قدّم سفيرا النمسا وغانا الجديدان نسخًا من أوراق اعتمادهما إلى وزير الخارجية الإيراني في وزارة الخارجية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن السفير النمساوي الجديد، فريدريش شتيفت، التقى بالسيد عباس عراقجي اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر/تشرين الثاني، في مستهل مهمته الدبلوماسية في بلادنا، وقدّم نسخة من أوراق اعتماده.

وفي الوقت نفسه، التقى السفير الغاني الجديد، مكاريوس أكانبناب أكانبونغ، بوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقدّم نسخة من أوراق اعتماده، مستهلًا مهمته الجديدة في طهران.

كما التقى المنسق المقيم للأمم المتحدة في ايران، ستيفان بريسنر، بوزير الخارجية اليوم، في ختام مهمته في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحضوره وزارة الخارجية، وودعه.

