عراقجي يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفيري النمسا وغانا الجديدين لدى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن السفير النمساوي الجديد، فريدريش شتيفت، التقى بالسيد عباس عراقجي اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر/تشرين الثاني، في مستهل مهمته الدبلوماسية في بلادنا، وقدّم نسخة من أوراق اعتماده.

وفي الوقت نفسه، التقى السفير الغاني الجديد، مكاريوس أكانبناب أكانبونغ، بوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقدّم نسخة من أوراق اعتماده، مستهلًا مهمته الجديدة في طهران.

كما التقى المنسق المقيم للأمم المتحدة في ايران، ستيفان بريسنر، بوزير الخارجية اليوم، في ختام مهمته في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحضوره وزارة الخارجية، وودعه.