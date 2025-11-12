  1. إيران
  2. السياسة
١٢‏/١١‏/٢٠٢٥، ٣:٠٦ م

وزير الخارجية الايراني والروسي يناقشان القضايا الثنائية والإقليمية هاتفيا

وزير الخارجية الايراني والروسي يناقشان القضايا الثنائية والإقليمية هاتفيا

ناقشا وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي ونظيره الروسي، سيرغي لافروف خلال اتصال هاتفي اليوم الاربعاء، القضايا الثنائية والإقليمية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أجريا اتصالاً هاتفياً بحثا خلاله عدداً من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد البيان أن الجانبين رحّبا بالاتفاق الذي تمّ التوصل إليه بين كابول وإسلام آباد بوساطة حكومتي قطر وتركيا بشأن وقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع في المناطق الحدودية بين أفغانستان وباكستان.

كما تناولت المحادثة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، ولا سيما في قطاع غزة، ومناقشة هذا الملف في مجلس الأمن الدولي، إلى جانب الوضع في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

/انتهى

رمز الخبر 1964882
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات