بالفيديو، اختبار مسيرة شاهد 161 أمام العموم في حديقة الحرس الثوري

أفادت وكالة مهر للأنباء، اختبر متخصصو الطائرات بدون طيار في قوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإسلامي محرك طائرة شاهد 161 بدون طيار بعد ظهر البارحة (الثلاثاء 11 نوفمبر) خلال معرض إنجازات القوة في حديقة الجو الفضائية الوطنية.

تُعد طائرة شاهد 161 بدون طيار إحدى إنجازات الطائرات بدون طيار لقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإسلامي القادرة على أداء مهام مختلفة.

يبلغ أقصى مدى تشغيلي 150 كم، ووزن الإقلاع 170 كجم، ومدة الطيران ساعتان، وارتفاع الطيران 26000 قدم، وأقصى سرعة طيران 135 كم/ساعة.

مهمة هذه الطائرة بدون طيار الإيرانية الصنع هي الاستطلاع والمراقبة والقتال، ونوع إقلاعها هو بواسطة شاحنة قاذفة .

تستطيع طائرة شاهد 161 بدون طيار حمل قنبلتين يصل وزنهما إلى 50 كجم. وبالطبع، هذه الطائرة بدون طيار قادرة أيضًا على حمل معدات بصرية.

تجدر الإشارة إلى؛ بإمكان جميع المهتمين بالإنجازات الصاروخية والطائرات المسيرة والفضاء والدفاع زيارة هذه الإنجازات في الحديقة الجوية الفضائية الوطنية للحرس الثوري الإسلامي حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني من الساعة الرابعة عصراً حتى الثامنة مساءً.

