إيران تُعلن استعدادها لنقل المعرفة التقنية في صناعة الطيران إلى طاجيكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية، حسين بورفرزانه، خلال لقائه برئيس منظمة الطيران المدني لجمهورية طاجيكستان في العاصمة دوشنبه، عن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لنقل المعرفة التقنية والخبرات التنفيذية في مجال صناعة الطيران إلى طاجيكستان.

وأشار بورفرزانه إلى القدرات الواسعة التي تمتلكها إيران في المجالات الفنية والتخصصية، مثل تصنيع وإنتاج قطع الطائرات، تدريب الكوادر البشرية، تعزيز سلامة الطيران، خدمات الملاحة الجوية، صيانة الطائرات وإصلاحها، البنى التحتية للمطارات، وخدمات المناولة الأرضية، مؤكداً استعداد بلاده لتقاسم هذه الخبرات مع الجانب الطاجيكي.

كما شدد على القواسم التاريخية والثقافية واللغوية المشتركة بين البلدين، معتبراً أن تطوير التعاون الجوي بين الدول الناطقة بالفارسية في المنطقة يُعدّ دليلاً على الوحدة والتكامل والدعم المتبادل في المجالات التخصصية لصناعة الطيران.

من جانبه، أعرب رئيس منظمة الطيران المدني الطاجيكي عن سروره بزيارة الوفد الإيراني لبلاده، ورحب بالمقترحات المطروحة، مؤكداً رغبة طاجيكستان في الاستفادة من القدرات الفنية والتعليمية الإيرانية، وواصفاً هذه الخطوة بأنها خطوة فعالة نحو تعزيز القدرات الوطنية في مجال الطيران.

وبناءً على الاتفاق بين الجانبين، ومن أجل تطوير السوق والاستفادة من إمكانيات البلدين، تم التأكيد على استعداد الطرفين لتسهيل النقل الجوي بينهما، على أن يتم إعداد مسودة مذكرة تفاهم للتعاون المشترك تشمل المحاور التعليمية والفنية والملاحية والأمنية وسلامة الطيران وتطوير النقل الجوي، وذلك استناداً إلى المباحثات التي أُجريت، ليتم توقيعها في الاجتماع الرسمي اليوم بين البلدين.

وتُعتبر هذه المذكرة خارطة طريق للتعاون الجوي المستقبلي بين إيران وطاجيكستان، وتشكل نقطة تحول في توسيع العلاقات الفنية والتخصصية والإنسانية بين منظمتَي الطيران المدني في البلدين.

/انتهى/