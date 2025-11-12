معرض "كيش إينوكس" الدولي يعد فرصة لتبادل المعرفة والخبرة مع نهج تطوير قطاع الإسكان

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن "بنك مسكن" ، زار السيد محسن فاضليان هذه الأجنحة وتحدث مع الناشطين الاقتصاديين حول أحدث إنجازات الحاضرين في المعرض، وخاصة في مجال تمويل الإسكان.

وقال على هامش هذه الزيارات: "هذا المعرض فرصة جيدة للتعرف على الإنجازات والإجراءات التي قام بها الناشطون الاقتصاديون والمستثمرون في مختلف القطاعات واستخدام هذه التجارب في مجال عملنا".

وأعرب فاضليان عن ارتياحه لحضور بنك مسكن في هذا الحدث، واعتبر المعرض فرصة لتبادل المعلومات والمعرفة بين البنك والشركات التابعة له والمنظمات الأخرى الحاضرة في المعرض.

وفي إشارة إلى دور البنك في مجال تطوير الإسكان، وخاصة خطة الحركة الوطنية، ذكّر عضو مجلس إدارة بنك مسكن قائلاً: إن إقامة مثل هذه المعارض توفر الأساس لتصميم الخدمات المناسبة للاحتياجات الحالية لسوق الإسكان.

واستمر في حضور جناح بنك مسكن في فعالية كيش إينوكس؛ التقى مع المدراء والخبراء الحاضرين في الجناح، وتبادل معهم وجهات النظر حول تقديم حلول تُسهم في تحقيق أهداف البنك، ودعم الإنتاج والاستثمار في قطاع الإسكان في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن معرض كيش إينوكس 2025 الدولي، انطلق أمس، 11 نوفمبر، في مركز المعارض الدولي بجزيرة كيش، بحضور واسع من الناشطين الاقتصاديين والبنوك وشركات الاستثمار والمناطق الحرة والمنظمات ذات الصلة.

