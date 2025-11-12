القائد العام للجيش الايراني يتفقد عملية بناء الجدار الحدودي في شمال شرق البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار اللواء حاتمي، القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحدات الجيش في هذه المناطق الحدودية، بما في ذلك الكتائب القتالية والقواعد وألوية الهجوم المتنقلة وورش العمل ومراحل بناء وإنتاج الهياكل الخرسانية للجدار الحدودي، ومقر عمليات الفرقة 77 من ثامن الأئمة ووحداتها، واطلع على جاهزية وحدات الجيش وقدرتها القتالية بحضوره والتحدث مع القادة والهيئات العسكرية.

خلال هذه الزيارة، تفقد قائد الجيش أيضًا عملية بناء جدار حدودي في شمال شرق البلاد، والتي تُنفذ بتركيز القوات البرية، واطلع على آخر الإجراءات والتطورات.

برفقة قادة وأركان هذه الوحدات، أشار اللواء حاتمي إلى الجهود الحثيثة التي يبذلها مقاتلو الجيش للحفاظ على أمن حدود جمهورية إيران الإسلامية في جميع أنحاء البلاد، وقال: "إن المهمة الرئيسية لجيش جمهورية إيران الإسلامية والقوات البرية للجيش هي الحفاظ على سلامة واستقلال وسلامة أراضي جمهورية إيران الإسلامية، والتي تُنفذ هذه المهمة على أكمل وجه بجهود الأركان المتواصلة على مدار الساعة، ويتمثل جهد الجيش بأكمله في ضمان حراسة حدود البلاد على أفضل وجه ممكن، وبناءً عليه، تحمي وحدات القوات البرية الحدود بكل قوتها".

ووصف بناء الجدار الحدودي بأنه إجراء قيّم لتعزيز الأمن على الحدود الشرقية للبلاد، وقال: اتُخذت إجراءات مختلفة، مثل حفر قناة أو بناء ساتر ترابي على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لإيران الإسلامية، في السنوات الماضية، لكن بناء الجدار الحدودي يُعد إجراءً أساسيًا لحل بعض المشاكل الحدودية مع أفغانستان، الدولة المجاورة والشقيقة. واليوم، يُبنى هذا الجدار الحدودي بجهود جميع القوات، وخاصة القوات البرية ومجموعات الهندسة العسكرية، ونحن مُلزمون بتقديم أقصى درجات الدعم والمساعدة لهم، ونعتقد أن لهذا الجدار الحدودي دورًا هامًا في أمن بلدنا.

وأضاف قائد الجيش: إن ما لمسناه خلال هذه الزيارة من روح المحاربين في الجيش المتمركزين في المناطق الحدودية أمرٌ جدير بالثناء حقًا، وهم يبذلون قصارى جهدهم بروح معنوية عالية وجاهزية ضرورية ليعيش شعبنا العزيز في أمان وراحة.

/انتهى/