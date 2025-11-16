قائد الجيش الايراني: لن نفوّت لحظة واحدة لتعزيز القوة الدفاعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أعضاء لجنة البناء في مجلس الشورى الإسلامي زاروا مقر قيادة الجيش والتقوا اللواء «أمير حاتمي»، القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتبادلوا معه الأحاديث.

وخلال هذا اللقاء، أشار اللواء حاتمي إلى الجهود المبذولة للحفاظ على نقاط القوة وتعزيزها في الدفاع عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: "من بين مكونات القوة، ما يتعلق بشكل مباشر بالقوات المسلحة وجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو المكونات المرتبطة بالقوة الدفاعية، ونحن لم نفوّت لحظة واحدة في هذا المجال، ونسعى بجدية وباستمرار لتعزيز هذه المكونات."

وذكر نقاط القوة للجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الحرب العدوانية التي دامت 12 يومًا مع الكيان الصهيوني، موضحًا: "الإجراءات، والحكمة، والقيادة الخاصة للقائد الأعلى للقوات المسلحة، والتضحية، والجهود المتواصلة للقوات المسلحة، وبالطبع وحدة الصف، والتعاون، والتآلف، والبصيرة، وإرادة جميع أبناء الشعب الإيراني، كانت نقاط القوة التي جعلت العدو يطلب وقف إطلاق النار. نحن نسعى للحفاظ على هذه النقاط وتعزيزها لرفع قدرتنا الدفاعية."

وأشار القائد العام للجيش إلى أن التجارب المستفادة من الحرب الـ 12 يومًا ساعدت على زيادة الجاهزية، وقال: "اليوم، بلا شك، أصبح شعبنا أكثر وعيًا وبصيرة تجاه نوايا العدو، وقد أدركوا جيدًا أن مواجهة العدو تكون من خلال نفس مكونات النصر التي تحققت خلال الحرب العدوانية الـ 12 يومًا."

من جانبه، أعرب محمدرضا رضائي كوشي، ممثل الشعب في جهرم ورئيس لجنة البناء في مجلس الشورى الإسلامي، عن تقديره للجهود التي تبذلها القوات المسلحة، مشيرًا إلى نظرة الناس لهذه المؤسسة، وقال: "اليوم، يفتخر جميع أبناء الشعب بوجود الجيش، فالجيش في نظر الناس مؤسسة قيمة ومقدسة، ويحبها الشعب حقًا لأنه يعلم الدور المهم الذي يلعبه الجيش في تأمين البلاد والدفاع عن حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية."

وأضاف: "وجود الجيش مصدر طمأنينة للشعب العزيز في إيران، ونحن نشكر جهود العاملين في الجيش في مختلف أنحاء البلاد."

كما قدم الأدميرال حبيب الله سياري، رئيس الأركان ونائب منسق الجيش، خلال هذا الاجتماع، تقريرًا حول المنشآت والمباني والأراضي التابعة للجيش، مؤكدًا أن تعزيز الاعتمادات الهندسية يسهم في رفع القدرات الدفاعية للبلاد، ودعا إلى دعم أكبر من قبل مجلس الشورى الإسلامي للمجالات العمرانية في الجيش.

/انتهى/