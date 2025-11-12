أطباء بلا حدود: الأوضاع الإنسانية بغزة ما زالت مروّعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أوضحت منسقة الطوارئ في المنظمة كارولين سيغوين، في بيان اليوم الأربعاء، أن الكثير من الفلسطينيين يخاطرون بحياتهم بالعودة لتفقد منازلهم، بينما تقع مستشفيات رئيسية ضمن مناطق يسيطر عليها الجيش، ما يعقّد الوصول إلى الرعاية الطبية.

وأضافت أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلية" تعرقل إدخال مساعدات أساسية مثل الأدوية، ومستلزمات الإيواء والنظافة، مؤكدة أن المعاناة الحالية "يمكن تجنبها تمامًا".

وأشارت إلى أن آلاف المهجرين يعيشون في خيام تفتقر للماء والكهرباء، وسط تكدّس للنفايات وتفشٍ للأمراض الجلدية والتنفسية والهضمية، مع اقتراب فصل الشتاء.

وطالبت المنظمة بالسماح الفوري بزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.

/انتهى/