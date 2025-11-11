زاكاني: مستعدون لتبادل الخبرات مع الإدارة الحضرية الإسبانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السفير الإسباني لدى إيران، أنطونيو سانشيز بينيديتو غاسبار، رئيس بلدية طهران وتحدث معه.

في بداية الاجتماع، صرّح علي رضا زكاني، رئيس بلدية طهران: آمل أن يُسهم اجتماع اليوم في تطوير التعاون بين البلدين، وخاصةً في مجال الإدارة الحضرية في عاصمتي إيران وإسبانيا. وتتمتع طهران ومدريد وبرشلونة، وهي مدن إسبانية رئيسية أخرى، بإمكانيات تعاون واسعة يُمكننا تبادلها فيما بيننا.

ثم شرح رئيس بلدية طهران نموذج الإدارة الحضرية في العاصمة، وقال: في طهران، أرسينا قواعد إدارة المدن بمشاركة النخب والأوساط الحضرية الفاعلة وعامة الناس، وحققنا نجاحات مهمة في هذا الصدد. على سبيل المثال، في فعالية "أنا العمدة" العام الماضي، شارك حوالي مليوني مواطن طهراني في تحديد أولويات المشاريع الحضرية، وفي فعالية "بطل المدينة"، تنافس حوالي مليون ونصف مواطن طهراني في مختلف الرياضات.

وفي إشارة إلى التقدم المالي للبلدية، أضاف: مع قفزة قدرها ثمانية أضعاف في الموارد المالية في طهران خلال السنوات الأربع الماضية، تمكنت الإدارة الحضرية من أن تصبح مصدرًا للتحول والتقدم في المدينة. وبناءً على ذلك، سنشهد في السنوات القادمة تغييرات جذرية في مجالات النقل والبيئة وتلوث الهواء والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في طهران.

وأضاف زاكاني: "في السنوات القادمة، ستجد طهران هوية تكنولوجية، وبناءً عليه، يمكننا إقامة تعاون جيد مع الإدارة الحضرية في مدريد في مجالات التكنولوجيا والنقل وغيرها من القضايا التي تهم كلا البلدين".

وأضاف: "أعتقد أن العالم لن يعود إلى مداره السابق. اليوم، يتغير العالم، والعالم المستقبلي هو عالم الدول المستقلة". تتمتع إيران أيضًا بفرص فريدة للتعاون في هذا النظام الجديد، حيث تُمثل واحدًا بالمائة من سكان العالم وسبعة بالمائة من موارده.

وفي إشارة إلى أداء البلدية في الحرب الأخيرة، قال زاكاني: "في هذه الحرب، تضررت 8530 وحدة سكنية في طهران. بدأت البلدية أعمال إعادة الإعمار منذ البداية، وبعد أربعة أشهر، أعلنا انتهاء العمل أمس. تم إصلاح المنازل ذات الأضرار الطفيفة، كما تم تحديد عملية إعادة بناء وترميم المنازل ذات الأضرار الجسيمة. في الواقع، حققنا المستحيل في أربعة أشهر. هذا المثال يُظهر أن إيران ليست خاضعة للعقوبات، ولن يؤثر أي قرار على إرادة شعبنا".

واختتم رئيس بلدية طهران حديثه قائلاً: "لا تنظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جميع الدول الأوروبية بنفس الطريقة. بطبيعة الحال، لا نثق بدول مثل فرنسا وألمانيا وإنجلترا التي تنتهج سياسة عدائية تجاهنا، لكننا مهتمون بتوسيع التعاون مع دول أخرى مثل إسبانيا.

كما قال أنطونيو سانشيز بينيديتو غاسبار، السفير الإسباني لدى إيران، في هذا الاجتماع، مشيرًا إلى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين: لطالما كانت علاقات إسبانيا وإيران قائمة على الاحترام المتبادل.

وفي إشارة إلى تحديات إيران العام الماضي، أضاف السفير الإسباني: في ظل إغلاق بعض الدول الأوروبية سفاراتها، كانت السفارة الإسبانية في طهران نشطة ولم تُغلق أبوابها أبدًا. نحن مستعدون للتفاعل مع إيران في أوقات الأزمات والسلم.

وفي إشارة إلى سياساته التفاعلية في إيران، قال: منذ بداية مسؤوليتي في طهران، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، أجريتُ تفاعلات بناءة مع مختلف المجموعات والمؤسسات الإيرانية، ويصب اجتماع اليوم أيضًا في هذا الاتجاه.

وأكد السفير الإسباني على تطوير التعاون الحضري، وقال: يمكننا تحقيق مبادرات جيدة في التفاعل بين طهران ومدريد وبرشلونة، وبالنيابة عن الحكومة الإسبانية، نحن حريصون على متابعة مجالات التعاون بين الطرفين.

وأشار أنطونيو سانشيز بينيديتو غاسبار إلى أولويات بلدية طهران في تطوير النقل العام، قائلاً: "تنشط شركات إسبانية مرموقة وعريقة، مثل سيتروين، في مجال بناء أنفاق المترو، ويمكن الاستفادة من قدراتها في التعاون المشترك".

وأكد السفير الإسباني: "نحن مهتمون بتعاون الشركات الإسبانية مع بلدية طهران".

وفي إشارة إلى كلام رئيس بلدية طهران، قال: "كانت النقاط التي طرحها رئيس بلدية طهران مفيدة للغاية، وآمل أن تشاركنا إدارة بلدية طهران تجاربها".

وفي الختام، أشار السفير الإسباني إلى أن "الحكومة الإسبانية حكومة مستقلة، وخلال أزمة غزة، كانت من بين الحكومات الأوروبية القليلة التي دافعت عن الشعب الفلسطيني وأدانت الجرائم الإسرائيلية في المحافل الدولية".

