متحدثة الحكومة الايرانية: مستعدون لجميع السيناريوهات ونأمل ألا تندلع أي حرب في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن السيدة "مهاجراني" صرحت، اليوم الاربعاء على هامش اجتماع مجلس الوزراء، بأن رسائل نقلت من أمريكا إلى إيران عبر وسطاء؛ مؤكدة أنه "طالما واشنطن متمسكة بمطالبها المفرطة وتسعى لفرض شروطها في المفاوضات، فإن موقف طهران واضح وثابت".

واضافت، أن "أمريكا إذا أبدت موقفا منطقيا تجاه المفاوضات، فإننا كما في السابق على استعداد للحوار بما يحفظ ويحقق مصالحنا الوطنية".

وفي ردها على سؤال حول "احتمال اندلاع حرب جديدة في المنطقة من عدمه"، شددت المتحدثة باسم الحكومة على، أن "إيران بطبيعتها لا ترحب أبدا بوقوع الحروب، لكنها مستعدة لمواجهة جميع الاحتمالات والسيناريوهات".