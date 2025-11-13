https://ar.mehrnews.com/news/1964907/ ١٣/١١/٢٠٢٥، ١١:١٥ ص رمز الخبر 1964907 الاقلیمیة غرب آسیا الاقلیمیة غرب آسیا ١٣/١١/٢٠٢٥، ١١:١٥ ص احتفالات المقاومة بعد فوز التيار الشيعي في الانتخابات البرلمانية العراقية +الفيديو أقيمت احتفالات في العراق بعد فوز التيار الشيعي في الانتخابات البرلمانية العراقية. رمز الخبر 1964907 کپی شد محتوى ذات صلة اعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية السفير الايراني في بغداد يهنئ بنجاح الانتخابات البرلمانية في العراق السفارة الإيرانية في بغداد تهنئ الحكومة والشعب العراقي بنجاح الانتخابات البرلمانية سمات الانتخابات العراقية المقاومة البرلمان العراقي
