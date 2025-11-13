  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
١٣‏/١١‏/٢٠٢٥، ١١:١٥ ص

احتفالات المقاومة بعد فوز التيار الشيعي في الانتخابات البرلمانية العراقية +الفيديو

احتفالات المقاومة بعد فوز التيار الشيعي في الانتخابات البرلمانية العراقية +الفيديو

أقيمت احتفالات في العراق بعد فوز التيار الشيعي في الانتخابات البرلمانية العراقية.

