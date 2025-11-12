اعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نُشرت النتائج الأولية لأصوات الائتلافات والأحزاب على وسائل الإعلام اليوم الأربعاء.

واعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عن النتائج الأولية لأصوات الائتلافات والأحزاب في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في البلاد، حيث بلغت نسبة المشاركة 57.11%، وجرت العملية الانتخابية بانسيابية عالية.

وأشار البيان الصادر عن المفوضية إلى أن الانتخابات جرت في ظروف طبيعية ووفقًا للمعايير الدولية، كما اكتملت عملية العد والفرز اليدوي، وكانت النتائج متطابقة تمامًا. ولا يمكن الاعتراض على النتائج الأولية للانتخابات. وفي الانتخابات البرلمانية العراقية، بلغت نسبة المشاركة في محافظة بغداد 48.76%.

أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية نتائج الانتخابات البرلمانية في بغداد على النحو التالي:

1. ائتلاف "الإعمار والتنمية" بقيادة محمد شياع السوداني: 411,026 صوتًا

2. حزب "التقدم" بقيادة محمد الحلبوسي: 284,109 أصوات

3. ائتلاف "دولة القانون" بقيادة نوري المالكي: 228,244 صوتًا

4. ائتلاف "الدولة القوية" بقيادة السيد عمار الحكيم: 438,805 أصوات

5. حركة "صادقون" بقيادة قيس الخزعلي: 128,102 صوت

6. ائتلاف "العزم" بقيادة مثنى السامرائي: 127,868 صوتًا

7. منظمة بدر بقيادة هادي العامري: 116,545 صوتًا

8. ائتلاف "السيادة" بقيادة خميس الخنجر: ١٠٩,٥٧٤ صوتًا

٩. ائتلاف "المؤسسة العراقية" بقيادة محسن المندلاوي: ١٠٤,٠٨٨ صوتًا

شارك أكثر من ٤ ملايين ناخب مؤهل في بغداد في الانتخابات البرلمانية.

نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية في البصرة

نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية في اربيل

نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية في الانبار

نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية في القادسية

نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية في السليمانية

نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية في صلاح الدين

نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية في المثنى

نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية في كربلاء

نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية في واسط

نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية في دهوك

نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية في ميسان

نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية في ذي قار

كركوك

ديالي

بابل