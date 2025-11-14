منطقة "أرس" الحرة في شمال غرب ايران تنضم للمنظمة العالمية للسياحة

وافادت وكالة مهر للانباء، ان هادي مقدم زادة، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمنطقة أرس الحرة صرح بهذا الصدد: "في حدث دولي مهم، وعلى هامش الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العالمية للسياحة، وفي الاجتماع الرابع والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي للهيئة الذي عُقد في السابع عشر من آبان (نوفمبر) في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، انضمت منطقة أرس الحرة رسمياً كعضو في المنظمة العالمية للسياحة (UN Tourism)".



واعتبر أن انضمام منطقة أرس الحرة محطة فارقة لعرض قدرات السياحة الإيرانية على الساحة العالمية، قائلاً: "بعد إقرار هذا العضوية، انضمت منطقة أرس الحرة كمنظمة لإدارة الوجهات في إطار عضو منتسب إلى مجموعة أرقى الهيئات الفاعلة في صناعة السياحة العالمية، وبدأت تعاونها الرسمي مع UN Tourism كأرفع هيئة دولية في هذه الصناعة".



وأوضح مقدم زادة الآثار الإيجابية لهذه العضوية مشيراً إلى أن "المنظمة العالمية للسياحة تلعب دوراً محورياً في رفع المعايير والإمكانيات السياحية خاصة في الدول النامية. هذا الانضمام يفتح نافذة على أحدث الإنجازات العلمية والابتكارات وأفضل التجارب للقطاعين العام والخاص حول العالم في مجالات محورية مثل التخطيط الاستراتيجي، والتسويق الدولي، وتدريب القوى البشرية، والدعاية".



وأشار المدير العام لمنطقة أرس الحرة إلى المزايا الواسعة لهذا التعاون وسرد قائمة بالفرص المتاحة، مذكراً بأنه: "يمكننا الآن الاستفادة من جميع المساعدات الفنية والاستشارية التي تقدمها هذه المنظمة، والحضور في المنصات الدولية، والتفاعل المباشر مع الفاعلين الرئيسيين في صناعة السياحة العالمية، والوصول إلى مكتبتها الإلكترونية الغنية.



كما أن عقد الفعاليات العالمية المشتركة، وزيادة القابلية للزيارة من قبل وكالات السفر المعتمدة، وتسهيل حضور السياح الأجانب في المنطقة، والوصول إلى أحدث الإحصائيات والتقارير السياحية العالمية، والانضمام إلى الشبكات وفرق العمل المتخصصة التابعة لـ UN Tourism هي من بين امتيازات هذه العضوية أيضاً".



وأكد قائلاً: "هذا الموقع يتيح لنا أيضاً فرصة الحضور الفعال في المؤتمرات العالمية والتعاون وتبادل الخبرات مع الأعضاء المنتسبين الآخرين، الذي يضم أكثر من 500 هيئة رائدة من القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والسلطات المحلية".



وذكر مقدم زادة أن هذه المنظمة تضم 160 دولة عضواً، و6 أعضاء منتسبين، وأكثر من 500 عضو منتسب من هيئات أكاديمية وقطاع خاص ومجتمع مدني، معتبراً حضور أرس في هذه المجموعة المختارة مصدر فخر واعتزاز.



من الجدير بالذكر أن منطقة أرس الحرة كانت قد نجحت سابقاً في الحصول على هذه العضوية في عام 1398 (2019 ميلادي)، ولكن هذه العضوية كانت متوقفة لسنوات، حيث قُبلت مؤخراً وبشكل رسمي وقاطع عضوية أرس في هذه المنظمة بعد الجهود المبذولة.



/انتهى/