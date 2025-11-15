الخارجية العراقية تعرب عن تقديرها لرسالة تهنئة عراقجي بنجاح الانتخابات البرلمانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعربت وزارة الخارجية العراقية، في بيان لها، عن تقديرها لرسالة التهنئة التي وجّهها وزير الخارجية الإيراني بنجاح الانتخابات البرلمانية العراقية، معربةً عن أمل إيران في أن تُسهم نتائج هذه الانتخابات في تعزيز التضامن الوطني، وتعزيز الأمن، ودعم مسيرة التقدم في العراق.

وجاءت في نص البيان: تعرب وزارةُ الخارجيّة عن شكرها لوزيرِ خارجيّةِ الجمهوريّةِ الإسلاميّة الإيرانيّة، السيّدِ عباس عراقچي، على التهنئة التي قدّمتها بمناسبة نجاحِ الانتخاباتِ البرلمانيّةِ في العراق".

وأضاف: "كما تُعرب الوزارة عن تقديرها لما عبّرت عنه الجمهوريّةُ الإسلاميّةُ الإيرانيّة من تطلّعٍ إلى أن تُسهِم نتائجُ الانتخابات في تعزيزِ التلاحم الوطني، وترسيخ الأمن، ودعم مسارات التقدّم في العراق، مؤكدةً أن هذه الرؤية تُجسّد عمق الروابط التي تجمع البلدين الصديقين والجارين".

