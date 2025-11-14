وزيرا خارجية إيران وتركيا يناقشان احدث التطورات في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في هذه المحادثة الهاتفية، استعرض وزيرا خارجية إيران وتركيا العلاقات الثنائية، وأكدا على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات في جميع المجالات التي تهم البلدين.

مع تقديره للجهود المبذولة لتخفيف التوتر بين باكستان وأفغانستان، شدد وزير خارجية بلادنا على أهمية توسيع نطاق المشاورات للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين، وأعلن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمساعدة في هذا الصدد.

كما أكد وزير خارجية تركيا، في معرض إشارته إلى استمرار السلام والاستقرار الإقليميين، على أهمية جهود جميع الدول للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

كما أعرب وزير خارجية بلادنا عن تعازيه في وفاة عدد من مواطني تركيا في حادث تحطم الطائرة العسكرية، وأعرب عن تعاطفه مع أسر الضحايا.

/انتهى/