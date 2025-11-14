  1. إيران
  2. السياسة
١٤‏/١١‏/٢٠٢٥، ١٠:٢٣ ص

وزيرا خارجية إيران وتركيا يناقشان احدث التطورات في المنطقة

وزيرا خارجية إيران وتركيا يناقشان احدث التطورات في المنطقة

بحث السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في هذه المحادثة الهاتفية، استعرض وزيرا خارجية إيران وتركيا العلاقات الثنائية، وأكدا على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات في جميع المجالات التي تهم البلدين.

مع تقديره للجهود المبذولة لتخفيف التوتر بين باكستان وأفغانستان، شدد وزير خارجية بلادنا على أهمية توسيع نطاق المشاورات للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين، وأعلن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمساعدة في هذا الصدد.

كما أكد وزير خارجية تركيا، في معرض إشارته إلى استمرار السلام والاستقرار الإقليميين، على أهمية جهود جميع الدول للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

كما أعرب وزير خارجية بلادنا عن تعازيه في وفاة عدد من مواطني تركيا في حادث تحطم الطائرة العسكرية، وأعرب عن تعاطفه مع أسر الضحايا.

/انتهى/

رمز الخبر 1964927
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات