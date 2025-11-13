عراقجي وآل ثاني يؤكدان على منع انتهاك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن وزير الخارجية سيد عباس عراقجي، بحث خلال اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني، رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وتبادل وجهات النظر حولها.

وجرى خلال هذه المكالمة التأكيد على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات التي تهم الطرفين.

وأعرب وزيرا خارجية إيران وقطر عن قلقهما إزاء التوترات بين باكستان وأفغانستان، وأكدا على أهمية مواصلة المساعي الحميدة التي تبذلها دول المنطقة للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

كما ناقش الطرفان آخر التطورات المتعلقة بغزة والقرار الأمريكي الأخير المقدم إلى مجلس الأمن، وأكدا على استمرار المشاورات لمنع انتهاك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخاصة حقه في تقرير المصير.