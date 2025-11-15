بيلاروسيا تعلن استعدادها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المدن الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك خلال لقاء السفير البيلاروسي اليوم السبت بكل من يعقوب هوشيار عمدة تبريز وغلامرضا أحمدي رئيس المجلس الإسلامي لمدينة تبريز (مركز آذربايجان شرقي الواقعة شمال غرب ايران)، حيث تم التأكيد على تعزيز التعاون الإقليمي والعلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون في مجال النقل بين تبريز ومدن بلاده.

وأشار السفير إلى أهمية تنمية التعاون بين المناطق قائلاً: "إن تطوير التعاون بين مدني البلدين يحظى بأهمية كبيرة ويجب متابعته بجدية".

ولفت السفير البيلاروسي في طهران إلى أن عمدة مدينة موجيلوف البيلاروسية كان لديه مخطط للزيارة إلى تبريز لم يتحقق، لكن هذه الزيارة مدرجة في التخطيط المستقبلي.

وأضاف كالتسوف: "زيارة وفد من بلدية موجيلوف إلى تبريز مدرجة على جدول الأعمال، ولتعجيل ذلك، تم اقتراح عقد اجتماع افتراضي بين بلديتي تبريز وموجيلوف خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة القادمة لتحديد موعد الزيارة ومحاور التعاون الرئيسية".

وتحدث عن دور تبريز في العلاقات الاقتصادية الإيرانية قائلاً: "تبريز تمتلك مكانة هامة في مجال النقل والتجارة، حيث تقع على طريق ممر شمال-جنوب، ويتم حجم كبير من الصادرات والواردات الإيرانية عبر محافظة آذربايجان شرقي ومدينة تبريز".

واعتبر تبريز واحدة من المراكز الصناعية المهمة في البلاد، مضيفاً: "إن مصنع تجميع الحافلات البيلاروسية يعمل منذ سنوات في إيران، كما أن مشروع إنتاج حصادات الذرة يجري تنفيذه في هذه المحافظة، وهذا ليس سوى بداية التعاون الصناعي بين الجانبين".

وزير الصناعة البيلاروسي سيزور إيران قريباً

وأعلن السفير أن وزير الصناعة البيلاروسي سيزور إيران قريباً، قائلاً إن بلاده قادرة على تلبية احتياجات إيران في مجال المنتجات الغذائية بما في ذلك اللحوم الحمراء ولحوم الدجاج وزيت الكانولا، كما أنها مستعدة لتلبية احتياجات تبريز من الآليات البلدية".

وتحدث كالتسوف حول استئناف تنفيذ عقد توريد 250 حافلة بين إيران وبيلاروسيا قائلاً: "هذا العقد توقف لأسباب مختلفة، لكن هناك استعداد لاستئنافه".

وأضاف: "الهدف هو تجميع الحافلات في تبريز لخلق فرص عمل وتحقيق التنمية الصناعية. هذه الحافلات تستجيب للمعايير العالمية، وبيلاروسيا هي أيضاً منتج لمركبات الإطفاء والآليات البلدية وبناء الطرق".

بيلاروسيا ترغب في استيراد المنتجات الزراعية من إيران

وأعلن السفير أن بيلاروسيا ترغب في استيراد المنتجات الزراعية من إيران وخاصة من تبريز، كما يمكن لمنتجي تبريز تصدير منتجاتهم الغذائية بما فيها الحلويات إلى بلاده. وأكد أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يمثل طريقاً ذا اتجاهين ومفيداً للطرفين.

رسالة تبريز إلى العالم هي السلام والصداقة

من جهته، قال يعقوب هوشيار عمدة تبريز خلال اللقاء: "تبريز مدينة صناعية حيث تعمل فيها صناعات الصلب الثقيلة وإنتاج الحلويات والشوكولاتة والصناعات الآلية، وغيرها".

وأشار إلى أن الاجتماعات المشتركة تساهم في تبادل الخبرات وتسريع عملية النمو والتنمية الحضرية بين البلدين، معرباً عن أمله في أن تكون زيارة سفير بيلاروسيا مفيدة للمدينة والمحافظة، وأن يحضر مجموعات مختلفة من بيلاروسيا إلى تبريز، وأن تستمر العلاقات بين تبريز ومدن بيلاروسيا على نطاق واسع.

وأضاف: "رسالة أهالي تبريز إلى العالم هي السلام والصداقة، وتبريز معروفة بحسن ضيافتها".