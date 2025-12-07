إيران وبيلاروسيا تؤكدان على تسهيل وتوسيع العلاقات التجارية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد علي دهقان دهنوي، من منظمة تنمية التجارة الإيرانية، خلال لقائه دميتري كالتسوف: "هناك إمكانيات متنوعة للتبادل التجاري بين إيران وبيلاروسيا، ونحن نسعى إلى توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات".

واختتم دهنوي حديثه قائلاً: "بالتزامن مع انعقاد الدورة الثامنة عشرة للجنة المشتركة بين إيران وبيلاروسيا، ستُعقد اجتماعات بين مسؤولي البلدين، مما سيمهد الطريق لمزيد من التعاون".

كما صرّح السفير البيلاروسي لدى إيران خلال هذا الاجتماع، مشيرًا إلى أهمية اجتماع اللجنة المشتركة، قائلاً: "إن اجتماع مسؤولي البلدين في هذا الاجتماع بالغ الأهمية، وسيزيل العديد من العقبات التجارية".

وأضاف دميتري كالتسوف: "بعد هذه القمة، نعتزم عقد اجتماعات أخرى مع مسؤولي منظمة تنمية التجارة الإيرانية لمتابعة مواضيع القمة". وأضاف: "نسعى جاهدين لزيادة التبادل التجاري والاقتصادي بين إيران وبيلاروسيا، ونأمل أن نرى بعد هذه القمة خطوات إيجابية في توسيع العلاقات التجارية بين البلدين".

/انتهى/