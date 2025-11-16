  1. إيران
  2. السياسة
١٦‏/١١‏/٢٠٢٥، ٨:٤٦ ص

غريب آبادي: الإجراءات والاعتداءات الأحادية الجانب للولايات المتحدة والاحتلال تضعف النظام العالمي

صرّح كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والشؤون الدولية، خلال لقائه مع جورج كاتروغالوس، الخبير المستقل للأمم المتحدة، بأن العدوان والجرائم التي ترتكبها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي تضعف القانون الدولي وتزعزع استقرار النظام العالمي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والشؤون الدولية على منصة إكس: التقيت بجورج كاتروغالوس، الخبير المستقل للأمم المتحدة المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي وعادل، الذي يزور إيران للمشاركة في مؤتمر "القانون الدولي تحت الهجمات: العدوان والدفاع عن النفس".

وتابع: "ركز نقاشنا على كيفية تقويض الإجراءات الأحادية الجانب والتعسفية - كالعدوان والجرائم التي ترتكبها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي - للقانون الدولي، وزعزعة استقرار النظام العالمي، وإبعاد العالم عن العدالة والمساواة والسلام".

وكتب غريب آبادي: "أكدتُ على أهمية مهمة كاتروغالوس، وأشرتُ إلى أن خلفيته الدبلوماسية والأكاديمية المتميزة تؤهله للعب دور محوري في تعزيز القانون الدولي".

