غريب آبادي: الإجراءات والاعتداءات الأحادية الجانب للولايات المتحدة والاحتلال تضعف النظام العالمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والشؤون الدولية على منصة إكس: التقيت بجورج كاتروغالوس، الخبير المستقل للأمم المتحدة المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي وعادل، الذي يزور إيران للمشاركة في مؤتمر "القانون الدولي تحت الهجمات: العدوان والدفاع عن النفس".

وتابع: "ركز نقاشنا على كيفية تقويض الإجراءات الأحادية الجانب والتعسفية - كالعدوان والجرائم التي ترتكبها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي - للقانون الدولي، وزعزعة استقرار النظام العالمي، وإبعاد العالم عن العدالة والمساواة والسلام".

وكتب غريب آبادي: "أكدتُ على أهمية مهمة كاتروغالوس، وأشرتُ إلى أن خلفيته الدبلوماسية والأكاديمية المتميزة تؤهله للعب دور محوري في تعزيز القانون الدولي".

