غريب آبادي في ختام المحادثات مع الترويكا الاوروبية: ايران لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية

اكد مساعد وزير الخارجية الإيراني، غريب ابادي في ختام المحادثات مع الترويكا الاوروبية ان إيران لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية التي تعود بالنفع على الطرفين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، قال في ختام المحادثات مع الترويكا الاوروبية في جنيف في تدوينة على منصة اكس: عقدنا انا والدكتور تخت روانجي محادثتنا مع الدول الأوربيين الثلاث في جنيف حيث تضمنت شرح وجهات نظر الطرفين تجاه قرار مجلس الأمن 2231.

وختم غريب آبادي بالقول: لقد حان الوقت للدول الأوروبية الثلاث ومجلس الأمن الدولي لاتخاذ الخيار الصحيح وإعطاء الدبلوماسية وقتًا ومساحة.

