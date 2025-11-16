  1. إيران
  2. السياسة
١٦‏/١١‏/٢٠٢٥، ١١:١٦ ص

خطيب زاده: نشهد اليوم أكثر الفترات أمنا منذ الحرب العالمية الثانية

خطيب زاده: نشهد اليوم أكثر الفترات أمنا منذ الحرب العالمية الثانية

صرح رئيس مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية الايرانية: لا تزال المنطقة اليوم في حالة من الفوضى وتشهد نزعة عسكرة مفرطة، ونشهد اليوم أكثر الفترات أمنًا منذ الحرب العالمية الثانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح سعيد خطيب زاده، رئيس مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية، خلال المؤتمر الدولي "القانون الدولي تحت الهجمات: يسرني أن هذه الفرصة أُتيحت لي للحديث عن أهم القضايا الدولية، وتحديدًا مسألة الهجوم على القانون الدولي.

وأضاف: قبل خمسة أشهر، وفي هذه القاعة، تحدثنا عن الانتقال من الانقسام والقطيعة إلى التقارب. واليوم، وبعد خمسة أشهر، لا تزال المنطقة في حالة من الفوضى وتشهد نزعة عسكرة مفرطة.

وقال خطيب زاده: إننا نشهد الفترة الأكثر أمنا منذ الحرب العالمية الثانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1965010

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات