خطيب زاده يلتقي المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

وأفاد وكالة مهر للأنباء، انه التقى سعيد خطيب زاده، نائب وزير الخارجية ورئيس مركز الدراسات السياسية والدولية في جمهورية إيران الإسلامية، مع أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وأجرى محادثات خلال زيارته لأبوظبي.

في هذا اللقاء، استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين طهران وأبوظبي، وأكدا على أهمية مواصلة الحوار والتعاون المتواصل لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات. كما تم استعراض آخر التطورات في المنطقة والقضايا الدولية المهمة لكلا البلدين وتبادل وجهات النظر.

في هذا اللقاء، أكد خطيب زاده على نهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتمثل في إعطاء الأولوية للحوار والتفاهم والتعاون الإقليمي، واعتبره مفتاحًا لتحقيق الاستقرار والأمن الدائمين في المنطقة.

عُقد اللقاء على هامش حوار أبوظبي الاستراتيجي الثاني عشر، الذي عُقد بمبادرة من مركز الإمارات للسياسات، وحضره أيضًا رضا عامري، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الإمارات.

/انتهى/