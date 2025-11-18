سالاريه: إيران تعتبر من بين أكبر عشر قوى فضائية مستقلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استعرض حسن سالاريه، نائب الوزير ورئيس منظمة الفضاء الإيرانية، أهم إنجازات البلاد في مجال الفضاء خلال الفترة من 2022 إلى 2025، وأعلن عن بدء المرحلة الأولى من قاعدة جابهار الفضائية.

وأضاف: سيتم إجراء أول إطلاق تجريبي من هذه القاعدة هذا العام.

وفي إشارة إلى مراحل بناء وتشغيل البنية التحتية الرئيسية لهذه القاعدة، قال سالاريه: إن المشروع الآن في مرحلته النهائية، وتُظهر الصور المنشورة تقدمًا ملحوظًا في عمليات البناء.

واستمر في تقديم تقرير عن أداء مجالي استكشاف الفضاء والفضاء الحيوي؛ وهو مجال يحظى بحصة متزايدة في اقتصاد الفضاء العالمي. وفقًا للتقرير، بدأت إيران أولى تجاربها الفضائية في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وفي عام 1402 هـ، ومع إطلاق القمر الصناعي "سوريا"، أثبتت قدرة حاملات الأقمار الصناعية العاملة بالوقود الصلب. كما حقق حاملا الأقمار الصناعية "قاصد" و"قائم 100" أداءً ناجحًا في العام نفسه.

كما وصف سالاريه "استقرار أداء سيمرغ" بأنه أحد أهم الأحداث الفضائية في البلاد؛ وهو إطلاق أدى إلى وضع ثلاثة أقمار صناعية في مدارها.

وتابع: "في الفترة من عام 2023 إلى عام 2025، تم الكشف عن قمري "ظفر 2" و"ناهيد 2" وأول وحدة نقل مداري "النظام الأول"، وهي وحدة تُمكّن من الوصول إلى مدارات عالية الارتفاع.

وقال رئيس منظمة الفضاء: "في عام 2024، تم إطلاق ثاني قمر صناعي حامل للأقمار الصناعية "قائم 100"، حيث تم وضع قمر "جمران 1" البحثي في مداره لاختبار محركات دفع الغاز البارد. ولا يزال هذا القمر الصناعي يواصل اختباراته المدارية".

وأضاف: "شهد عام 2024 أيضًا أول حضور رسمي للقطاع الخاص الإيراني في مجال صناعة الفضاء، حيث تم إرسال قمرين صناعيين، "كوثر 1" و"هدهد"، إلى مدارهما بواسطة صاروخ "سويوز" من القاعدة الروسية. وفي وقت لاحق، كان إطلاق وحدة النقل المداري "النظام 1" مع حامل الأقمار الصناعية "سيمرغ" في ديسمبر من العام نفسه أول تجربة ناجحة للبلاد في مجال الإطلاق". "مركبة فضائية"، تم خلالها إدخال كتلة 300 كيلوغرام إلى مدار الأسد لأول مرة.

كما أعلن رئيس وكالة الفضاء الإيرانية عن الكشف عن قمر الاتصالات عالي الارتفاع "ناوك" والنسخ الجديدة من "بارس 1" و"بارس 2"، مضيفًا أن النماذج التالية من هذه الأقمار قيد البناء والإطلاق.

