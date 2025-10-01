إيران تتخذ خطوات نحو استكشاف القمر

أفادت وكالة مهر للأنباء، شرح حسن سالاريه، رئيس منظمة الفضاء الإيرانية ونائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في مقابلة ، التطبيقات المتنوعة للأقمار الصناعية و وضع مشاريع الفضاء المهمة في البلاد مثل "ناهيد-2" و"بارس" و"خيام"، بالإضافة إلى تعاون إيران الدولي في مجال استكشاف الفضاء.

وقال سالاريه: من خلال المشاركة في مشروع تشانغي -8 الصيني، تعمل إيران على تصميم أول حمولة بحثية لقياس الإمكانات الكهربائية لسطح القمر، لتدخل بذلك رسميًا مجال استكشاف الفضاء القمري. ويعد هذا المشروع نقطة انطلاق لدخول إيران في برامج دولية أكبر ويوفر فرصة ثمينة للبلاد لاكتساب الخبرة والمعرفة التقنية.

