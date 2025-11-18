اللواء معروفی: سيتم الكشف عن طائرات مسيّرة من الجيل الجديد في أسبوع التعبئة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار اللواء معروفی، خلال مؤتمر صحفی بمناسبة أسبوع التعبئة، إلى أن هذه المؤسسة “مدافع عن کرامة الشعب ووحدة أراضی البلاد وناموس الإیرانیین”، مؤکداً أن “الانتساب إلى التعبئة لا یحتاج إلى بطاقة عضویة، فکل أبناء الشعب تعبوييون”.

وقال مساعد الشؤون التنسيقية فی منظمة التعبئة إن روح الثقافة والبصیرة التعبویة کانت ذات دور حاسم فی إسقاط نظام الشاه، مضیفاً أن الشعب الإیرانی وقف بـ“النظرة الثوریة نفسها” فی الدفاع المقدس خلال الحرب الاثنی عشر یوماً فی مواجهة “العدو الصهیونی – الأمریکی”.

وأكد أن التعبئة “شعبیة ومؤمنة بالاعتماد على الذات”، وأنها تتدخل کلما واجه الشعب مشکلة، مشیراً إلى أن “التعبئة تعادی الفقر بقدر ما تعادی أمیرکا”، وهی “أول من یسارع لمساعدة الناس وتضحي بنفسها من أجل الشعب الإیرانی العظیم، دون أن تنتظر إذناً من أحد”.

وأوضح اللواء معروفی أن التعبويين“قدّموا کل ما یملکون من وجود وکرامة دفاعاً عن الشعب الإیرانی” فی مواجهة الاعتداءات الأمریکیة والصهیونیة خلال الدفاع المقدس في الحرب الاثنی عشر یوماً.

برامج أسبوع التعبئة

وأشار اللواء معروفی إلى أن شعار أسبوع التعبئة لهذا العام هو: «التعبئة، الشعب والاقتدار الوطنی»، کما أعلن عن عدد من البرامج الخاصة، منها:

زیارة المسؤولین فی المحافظات والمدن لأکثر من ٩۰ ألف أسرة من أسر الشهداء وفق مبادرة الشهید اللواء غلامحسین غیب‌پرور.

تکریم القادة والأسر التعبوية على مستوى النواحی والقطاعات.

انطلاق أسبوع التعبئة من منطقة شلمجه بمشارکة ٤ آلاف شخص من العشائر.

إقامة تجمع ٣ آلاف طالب وکادر علمی فی مرقد الإمام الخمیني.

افتتاح ٤ مستشفیات میدانیة فی سیستان وبلوشستان، غلستان وقزوین.

وفی ختام المؤتمر، أعلن اللواء معروفی أنه سیتم خلال أسبوع التعبئة الكشف عن طائرات مسیّرة من الجیل الجدید.

/انتهى/